С 22:00 пятницы, 14 апреля, до открытия метрополитена в воскресенье, 16 апреля, закроется северный вестибюль станции метро «Нахимовский проспект». Об этом The Village сообщили в пресс-службе подземки.

Вход и выход — через южный вестибюль. Также в эти выходные частично закроют вестибюль станции «Третьяковская».

До 22 апреля в северном вестибюле «Царицыно» закрыт для прохода пассажиров спуск из кассового зала на платформу. Вход и выход — по эскалаторам.