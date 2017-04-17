Утром в понедельник, 17 апреля, в аэропортах Москвы отменили и задержали десятки рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

По состоянию на 09:25 в Шереметьеве отменили 10 вылетов, в Домодедове — пять, а во Внукове — еще один. В частности, некоторые самолеты не вылетят в Новый Уренгой, Тюмень, Симферополь, Минск, Ригу, Душанбе и Хельсинки.

Еще 14 рейсов задерживаются: 13 из них — в Домодедове, а еще один — в Шереметьеве.

В работе подмосковного Жуковского изменений не наблюдается.