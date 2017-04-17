Вице-премьер Игорь Шувалов поручил проработать новую версию правил дорожного движения, уделив больше внимания в ней мотоциклистам. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

В частности, в правительстве предлагают создать отдельную стоп-линию для мотоциклистов на перекрестках и разрешить им ездить между рядами машин. Сейчас такой маневр причисляется к опасному вождению.

Для начала новые правила планируется протестировать в Москве. Для эксперимента выберут перекресток с интенсивным движением, на котором нанесут две стоп-линии: одну — для машин, а вторую — на расстоянии 3-5 метров — для мотоциклистов. Это позволит байкерам и автомобилистам стартовать на зеленый сигнал светофора на удалении друг от друга.

Поручение Шувалова уже адресовано МВД, Минтрансу и правительству Москвы. Они должны отчитаться о первых результатах рассмотрения инициативы в течение месяца.