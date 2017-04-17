Москвичи смогут поздравить пассажиров коммерческих автобусов с Днем Победы, а также поделиться с ними историями из жизни своих семей во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на официальном сайте столичной мэрии.

Сбор заявок на участие в бесплатной акции «Голос пассажира» уже начался и продлится до 18:00 пятницы, 21 апреля. Все желающие могут позвонить по телефонам +7 (905) 557–80–85 и +7 (903) 255–43–07 или отправить письмо по электронной почте на адрес VdovichenkoEA@transport.mos.ru.

Запись обращений будет проходить в выходные, 22 и 23 апреля, в удобное для заявителей время в звукозаписывающей студии.

Акция «Голос пассажира» проходит в коммерческих автобусах во второй раз. В конце 2016 года москвичи уже поздравляли таким образом друг друга с Новым годом.