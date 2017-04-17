Утром в понедельник, 17 апреля, движение на дорогах Москвы оказалось сильно затруднено из-за образовавшейся на них гололедицы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр организации дорожного движения.

В результате в городе резко возросло количество ДТП. В Госавтоинспекции заявили, что первое сообщение о происшествии поступило в 07:55. На Бородинском мосту произошло сразу несколько аварий с участием более чем десяти машин. Обошлось без пострадавших.

Из-за гололедицы в Москве произошло несколько крупных ДТП: до 10 машин на эстакаде ш.Энтузиастов и Бородинском мостуhttps://t.co/olM4cRqsPM pic.twitter.com/MsDnaSdWX5 — #говоритмосква (@govoritmsk) 17 апреля 2017 г.

Кроме того, от 10 до 15 автомобилей столкнулись на Боровском шоссе.

Также массовые аварии произошли на Носовихинском шоссе в Подмосковье. Там в ДТП попали 15 автомобилей. Два человека получили травмы.

«Яндекс» оценивает пробки в три балла, однако на некоторых участках скорость автомобилей не превышает 5–7 километров в час.

«Основные затруднения в связи с гололедицей сейчас наблюдаются в районах эстакад, в местах подъемов и спусков. Наиболее крупные затруднения — на МКАД, в районе Хорошевской и Лужнецкой эстакад, Кутузовского тоннеля и на вылетных магистралях в сторону центра», — уточнили в ЦОДД.

Автомобилистов просят не выезжать на дороги на летних шинах. Тем, кто уже успел сменить резину, рекомендуют воспользоваться общественным транспортом.

За прошедшие сутки в Москве выпало почти 20 % от месячной нормы осадков. При этом к утру понедельника, 17 апреля, температура в столице понизилась до минус 2 градусов. Днем столбик термометра поднимется до плюс 2 градусов, однако уже ночью москвичей вновь ожидает похолодание — вплоть до минус 7 градусов.