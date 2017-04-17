Сервис заказа такси Gett получил статус официального партнера аэропорта Домодедово. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Теперь пассажиры смогут заказывать машину в аэропорту без скачивания приложения. Чтобы воспользоваться услугами агрегатора, им достаточно обратиться к консультантам Gett у стоек компании в стерильной зоне и залах прилета. Оформив и оплатив заказ, клиенты смогут сесть в такси на «первой линии» — ближайшей к зданию аэропорта.

При этом услуга обойдется дороже. Для заказов через стойки действует фиксированный тариф в 1 700 рублей в пределах МКАД. В приложении цены начинаются от 999 рублей.

По похожей схеме уже работает «Яндекс.Такси» в Шереметьеве. Представители Uber пока изучают вопрос сотрудничества с аэропортами. Они готовы заключать соглашения, только если это не приведет к росту цен.