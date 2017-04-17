Оператор Wi-Fi в столичном общественном транспорте «МаксимаТелеком» запустил приложение для управления услугами сети. Об этом информагентству «Москва» рассказал директор компании по внешним коммуникациям Илья Грабовский.

Приложение называется MT Cabinet. Грабовский отметил, что к нему можно подключить сразу все мобильные устройства, зарегистрированные на один номер телефона. С помощью приложения пользователи могут управлять услугой «Как дома», которая позволяет автоматически подключаться к сети в метро, автобусах, троллейбусах и трамваях, а также получать информацию о подключенных услугах и платежах.

Кроме того, приложение позволяет решать проблемы с подключением к сети, а также оставлять отзывы или предложения при помощи формы обратной связи.

MT Cabinet можно скачать бесплатно в Google Play и в Apple Store.