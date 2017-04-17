Uber запустил предварительную авторизацию для поездок по безналичному расчету, чтобы проверять актуальность привязанной банковской карты. Об этом говорится в письме, поступившем всем пользователям сервиса.

Пока резервирование стоимости поездки проводится в тестовом режиме для части пользователей в Москве. Для них стоимость поездки резервируют на карте сразу после подтверждения заказа. «Окончательное списание суммы произойдет по прибытии в пункт назначения», — сообщили в компании.

Кроме того, приложение Uber может отправить в банк клиента запрос на предварительную блокировку стоимости предстоящей поездки. Заблокированная сумма не учитывает скидок, а также возможный пересчет цены из-за изменения маршрута или платной отмены заказа. В этих случаях зарезервированные средства будут разблокированы и спишется только актуальная сумма за услугу.