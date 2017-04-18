С 1 июня по 4 июля реки и каналы в Москве, Санкт-Петербурге и Казани будут закрыты для парусников, маломерных и прогулочных судов. Соответствующее решение приняли в Минтранспорта, проект документа опубликован на сайте правительства.

Кроме того, предлагается закрыть для прохода и стоянки судов акватории Большого и Пассажирского портов Петербурга, а также порт Сочи.

Исключение сделают для спасательных судов, портового флота и водных транспортных средств, привлекаемых оргкомитетом турнира для участия в футбольных мероприятиях и обеспечения безопасности.

Закрытие рек и каналов объясняется необходимостью обеспечить безопасность проведения матчей футбольного Кубка конфедераций.