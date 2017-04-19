В 2017 году запланировано обновление внешнего вида 43 станций московского метро. Об этом сообщается на сайте московской мэрии.

На лестницах в метро смонтируют системы обогрева, а потолки, полы и стены должны будут обложить природным камнем. Также в подземных переходах отремонтируют системы освещения. Помимо этого, приведут в порядок инженерные сети и кровли зданий.

Планируется разработать и реализовать проекты подсветки 14 входов в метро на станциях «Баррикадная», «Александровский сад», «Автозаводская», «Спортивная», «Рижская», «Кузнецкий Мост», «Алексеевская», «Арбатская» Арбатско-Покровской линии, «Таганская» Кольцевой линии, «Сокол» (два входа), «Павелецкая» Кольцевой линии, «Курская» Кольцевой и «Курская» Арбатско-Покровской линии.

10 из 14 станций, для которых разработают проекты, признаны памятниками архитектуры, поэтому освещение их фасадов будет нейтральным белым.

Новую подсветку будут включать по мере завершения ремонта на 14 станциях. С фасадов остальных 29 станций на время работ снимут осветительные приборы, а после вернут обратно. Закончить ремонт на всех входных группах планируют к концу лета — началу осени.