В 2018 году все направления пригородных электропоездов соединят с Московским центральным кольцом. Об этом со ссылкой на главу столичного департамента транспорта Максима Ликсутова сообщает «Москва 24».

«С декабря пошлого года 97 % пригородных электропоездов останавливаются возле МЦК. Сейчас пересадки открыты по шести радиальным направлениям. В ближайшее время откроем еще по четырем направлениям. Мэр Москвы поставил задачу, чтобы в 2017–2018 годах все ветки пригородных поездов соединили с МЦК. Я уверен, что в 2018 году мы эту задачу выполним», — заявил Ликсутов.

По его словам, сейчас пассажиропоток на кольце увеличивается за счет пассажиров пригородной железной дороги.