Между Калининской и Арбатско-Покровской линиями метро появится новая трамвайная ветка
Новая трамвайная линия появится на востоке Москвы. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.
Департамент строительства объявил конкурс на разработку проекта строительства путей от 3-й Владимирской улицы до района Ивановское. По ним между станциями Калининской и Арбатско-Покровской ветками метро начнут ходить трамваи.
На линии будут работать четыре остановки, конечная станция и разворотное кольцо с путевым развитием. Пути отделят от проезжей части и пешеходных зон, а в местах пересечений с проезжей частью трамваи получат приоритет перед другим транспортом. На линии запустят 40 составов, которые смогут развивать максимальную скорость 75 километров в час.
Территорию у каждой остановки благоустроят с учетом необходимого подъезда спецтранспорта, машин аварийных служб, пожарных и скорой помощи. Победителя конкурса объявят 17 мая. Его обяжут закончить все работы в течение восьми месяцев.
В ближайшие годы в Москве построят еще две трамвайные линии. Первая свяжет станцию метро «Пражская» с районами Бирюлево Западное и Бирюлево Восточное. Вторая линия пройдет от платформы Лианозово до ближайших станций подземки.
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