Новая трамвайная линия появится на востоке Москвы. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

Департамент строительства объявил конкурс на разработку проекта строительства путей от 3-й Владимирской улицы до района Ивановское. По ним между станциями Калининской и Арбатско-Покровской ветками метро начнут ходить трамваи.

На линии будут работать четыре остановки, конечная станция и разворотное кольцо с путевым развитием. Пути отделят от проезжей части и пешеходных зон, а в местах пересечений с проезжей частью трамваи получат приоритет перед другим транспортом. На линии запустят 40 составов, которые смогут развивать максимальную скорость 75 километров в час.

Территорию у каждой остановки благоустроят с учетом необходимого подъезда спецтранспорта, машин аварийных служб, пожарных и скорой помощи. Победителя конкурса объявят 17 мая. Его обяжут закончить все работы в течение восьми месяцев.

В ближайшие годы в Москве построят еще две трамвайные линии. Первая свяжет станцию метро «Пражская» с районами Бирюлево Западное и Бирюлево Восточное. Вторая линия пройдет от платформы Лианозово до ближайших станций подземки.