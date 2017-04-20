На станциях Таганско-Краснопресненской, Замоскворецкой и Каховской линий установили 47 ящиков для общения с пассажирами, которые смогут оставлять в них предложения и пожелания по работе метро. Об этом сообщается на сайте московской мэрии.

Ящики оформлены в фирменном стиле «Московского транспорта» и находятся в кассовых залах. Для удобства пассажиров к ним прикреплены отрывные листы. В специальных графах можно оставить пожелание или предложение, указать контакты для обратной связи, дату, время и название станции. Отмечается, что работа с обращениями будет вестись ежедневно.

«Все обращения пассажиров будут обработаны и переданы в соответствующие службы Московского метрополитена. На письма, которые имеют обратный адрес, обязательно будет дан официальный ответ», — рассказали в пресс-службе метро.

Так, ящики появились на станциях «Речной вокзал», «Водный стадион», «Войковская», «Технопарк», «Планерная», «Сходненская», «Тушинская», «Спартак», «Щукинская», «Октябрьское Поле», «Улица 1905 года», «Баррикадная», «Пушкинская», «Кузнецкий Мост».