В связи с работами по программе «Моя улица» в центральной части Москвы будет серьезно затруднено движение и ликвидированы парковочные места. Об этом The Village рассказали в Центре организации дорожного движения.

Так, движение на Садовом кольце будет ограничено на одной–четырех полосах. Вместе с тем работы по благоустройству также начались на Бульварном кольце и в районе Якиманской набережной. Работы продлятся до конца августа.

В результате увеличения нагрузок на прилегающие улицы ЦОДД прогнозирует пробки на этих участках до 8–9 баллов в утренние и вечерние часы пик. Кроме того, большая часть потока переместится на Третье транспортное кольцо, тем самым еще больше осложнит движение на этой магистрали.

«ЦОДД настоятельно просит водителей для поездок в центральную часть города пользоваться общественным транспортом во избежание дополнительной потери времени в пути. Для транзитных поездок на автомобиле не рекомендуется использовать центр города: просим пользоваться Третьим транспортным кольцом. Также просим водителей корректировать свои маршруты в соответствии с ограничениями и выбирать пути объезда, а также закладывать дополнительное время в пути», — сказали в пресс-службе центра.