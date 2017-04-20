Из-за проведения Кубка конфедераций между вокзалами и аэропортами Москвы будут курсировать 27 дополнительных аэроэкспрессов. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Расписание аэроэкспрессов скорректируют в ночь на 19, 22 и 26 июня, а также на 3 июля.

С Белорусского вокзала в аэропорт Шереметьево дополнительные электропоезда отправятся в 01:00, 01:30, 02:00, 02:30 и в 03:00, а в обратном направлении — в 01:00, 01:30 и 02:00.

С Киевского вокзала в аэропорт Внуково электропоезда отправятся в 22:25, 00:30, 01:00, 02:00 и 02:30, а из аэропорта в Москву — в 21:30, 23:30, 01:00, 01:30 и 02:00.

С Павелецкого вокзала столицы в аэропорт Домодедово аэроэкспрессы будут отправляться в 01:00, 01:30, 02:00, 02:30 и 03:00, а в обратном направлении — в 00:30, 01:00, 01:30 и в 02:00.