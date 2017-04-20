На Люблинско-Дмитровский линии метро увеличили интервалы движения поездов из-за падения пассажира на рельсы. Об этом со ссылкой на пресс-службу метрополитена сообщает «Интерфакс».

В официальном Twitter-аккаунте пресс-службы метрополитена уточнили, что интервалы увеличили на участке от «Марьиной Рощи» до «Петровско-Разумовской». Там также призвали пассажиров пользоваться на проблемном участке линией МЦК или наземным транспортом.

Сейчас движение на участке, как утверждают в метро, восстановили.