В мае РЖД увеличит количество рейсов поездом «Сапсан» между Москвой и Санкт-Петербургом, сообщает пресс-служба компании.

Дополнительные поезда из Москвы будут отправляться 28 апреля, с 1 по 10 мая, а также 15, 22 и 29 мая. Дополнительные рейсы из Петербурга в Москву запланированы на 28 апреля, 1,5,8, 9, 12,19, 26 и 31 мая.

С более подробной информацией о графике движения дополнительных поездов можно ознакомиться на сайте РЖД.