Аналитики «Яндекса» выяснили, где в Москве в 2016 году чаще всего происходили аварии. The Village делится десяткой самых опасных участков на столичных дорогах.

Место Участок дороги

Развязка ТТК и Ленинградского проспекта

Развязка МКАД и Ленинградского шоссе

Участок Волгоградского шоссе у развязки с ТТК

Пересечение проспекта Мира и ТТК

МКАД, 33-й километр — развязка с Варшавским шоссе

Пересечение Сущевского Вала и Октябрьской улицы

Автозаводский мост

Развязка МКАД и Щелковского шоссе

МКАД, 28-й километр — развязка с М-4 / Липецкой улицей

Участок Ленинградского шоссе перед съездом на Международное шоссе

При составлении списка «Яндекс» пользовался данными из приложений «Яндекс.Карты» и «Яндекс.Навигатор». За год пользователи оставили 1,84 миллиона отметок об аварийных ситуациях на дорогах в Москве. 621 тысячу из них признали ДТП.

Самым опасным месяцем для автомобилистов оказался декабрь — на него пришлось 10,6 % всех отметок о ДТП. Меньше же всего на аварии жаловались в феврале (6,7 %). Также аналитики выявили сезонные факторы аварийности на дорогах: летом ДТП чаще происходят на МКАД и на участках шоссе сразу за городом, а зимой — на ТТК и внутри МКАД.

Более подробно результаты исследования представлены на сайте «Яндекса». Там же компания опубликовала интерактивную карту наиболее аварийных мест Москвы.