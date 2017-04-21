В ночь с пятницы, 21 апреля, на субботу, 22 апреля, в Москве начнется сезон ремонта дорог. Об этом со ссылкой на заммэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова сообщается на сайте правительства Москвы.

«В ночь с 21 на 22 апреля в Москве начнется плановый дорожно-ремонтный сезон, который продлится до середины октября», — заявил Бирюков.

Ремонт пройдет на дорогах с истекшим гарантийным сроком покрытия. В первую очередь власти обещают отремонтировать участки прямого хода и развязки МКАД с шоссе Энтузиастов, Рязанским проспектом, а также участки внешней стороны трассы в районе четвертого и шестого километров, 74–76 километров и 104–106 километров.

Затем ремонт начнется на объектах Третьего транспортного кольца и основных вылетных магистралях. В мэрии утверждают, что работы будут вестись по ночам с частичным ограничением движения транспорта. Всего в этом году планируется обновить 18 миллионов квадратных метров дорожного полотна.

Бирюков также рассказал, что в субботу московские дороги и тротуары помоют шампунем. «Колонны поливомоечных машин в сопровождении экипажей ДПС начнут в субботу днем промывку проезжей части дорог, остановок общественного транспорта, площадей, внутридворовых проездов и тротуаров с асфальтовым, асфальтобетонным и плиточным покрытием. В 12:00 дороги на всю ширину проезжей части обработают шампунем, через два часа средство смоют водой», — заявил заммэра.