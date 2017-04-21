До конца апреля на Московском центральном кольце заменят более 4 тысяч указателей — почти треть от всех установленных. Об этом сообщается на официальном сайте столичной мэрии.

Навигацию обновляют на платформах, в вестибюлях и на прилегающих территориях. В частности, на МЦК уже заменили около 100 круговых схем метро — на новых указали станции, которые недавно открылись и будут открываться в дальнейшем. На колоннах вскоре появятся обновленные навигационные полосы с информацией о том, в сторону какой станции следует поезд, а на самих платформах отметят места остановки последнего вагона. Их обозначат красной напольной разметкой, а на колонне рядом и на шумозащитном экране появится наклейка «Остановка последнего вагона».

По словам первого заместителя начальника Московского метрополитена Романа Латыпова, изменения в навигацию вносятся по просьбам самих пассажиров.