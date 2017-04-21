В Москве запустили автобусное сообщение с Ереваном. Об этом The Village сообщили представители Мосгортранса. Автобусы отправляются от автовокзала «Южные Ворота» и автостанции «Теплый Стан» по средам, пятницам и субботам. Всего организованы три рейса в неделю.

«Появление официального маршрута между двумя столицами призвано обеспечить пассажиров быстрыми, частыми и максимально безопасными поездками из Москвы в Ереван», — заявил глава службы эксплуатации и развития автовокзалов Мосгортранса Евгений Жигунов.

В компании также отметили, что автостанции оснащены рамками-металлодетекторами и круглосуточным видеонаблюдением.