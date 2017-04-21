Вестибюли трех станций Московского метрополитена будут закрыты с вечера пятницы, 21 апреля, до утра воскресенья, 23 апреля, для проведения работ по благоустройству. Об этом The Village сообщили в пресс-службе подземки.

Место Вестибюль Время закрытия

Северный вестибюль станции «Тушинская». Вход и выход — через южный вестибюль С 22:00 пятницы, 21 апреля, до открытия метрополитена в воскресенье, 23 апреля

Восточный вестибюль станции «Кузьминки». Вход и выход — через западный вестибюль С 22:00 пятницы, 21 апреля, до открытия метрополитена в воскресенье, 23 апреля

Вестибюль станции «Севастопольская». Вход и выход пассажиров будет осуществляться через вестибюль станции «Каховская» С 22:00 пятницы, 21 апреля, до открытия метрополитена в воскресенье, 23 апреля

Также до 1 мая в северном вестибюле станции «Царицыно» закрыт спуск из кассового зала на платформу. Вход и выход пассажиров осуществляется по эскалаторам.

До 29 апреля перекрыт вход в вестибюль станции «Тимирязевская».