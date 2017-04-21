К июлю 2017 года на Пушкинской набережной в парке Горького отремонтируют дорожное покрытие и нанесут разметку на велодорожки. Об этом говорится в документах, размещенных на сайте госзакупок.

Заказчиком работ выступает парк Горького. На ремонт потратят 11,4 миллиона рублей. Также руководство парка ищет подрядчика для ремонта дорожно-тропиночной сети на территории Нескучного сада. Стоимость контракта — 5,7 миллиона рублей.

Все работы планируется завершить в июле 2017 года.