26 и 30 апреля на севере Москвы перекроют движение из-за футбольных матчей на стадионе «Арена ЦСКА». Об этом сообщает информагентство «Москва».

В частности, в среду, 26 апреля, движение будет перекрыто с 17:30 до 22:30, а в воскресенье, 30 апреля, — с 14:00 до 20:00. Автомобилисты не смогут попасть на участок проезда Березовой Рощи от Ходынского бульвара до 4-го Ходынского проезда, а также на участок улицы 3-я Песчаная от улицы Куусинена до улицы 2-я Песчаная.

Кроме того, во вторник, 25 апреля, из-за игры на стадионе «Спартак» изменится движение автобусов. С 20:30 автобусы № 248, 904, 904к будут следовать по Волоколамской эстакаде вместо дублеров. Также отменят несколько остановок: «Метро „Тушинская”» — для маршрутов автобусов № 248, 904, 904к в обоих направлениях, «Сходненский тупик» — для маршрута автобуса № 248 в обоих направлениях, «Клуб имени Чкалова» — для маршрута автобуса № 248 при движении в центр. Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на остановках «Клуб имени Чкалова» при следовании из центра и «Река Сходня» в сторону центра.

Автобусы № 2, 210, 266, 400т, 614, 631, 640, 741, 777, 930 могут следовать с увеличенными интервалами.