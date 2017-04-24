Из-за многочисленных споров между будущими автомобилистами, инструкторами автошкол и инспекторами Госавтоинспекция выпустила дополнительные разъяснения к регламенту проведения экзаменов на водительские права, действующему с сентября 2016 года. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Из подготовленного ведомством письма следует, что при сдаче экзамена на площадке не обязательно останавливаться перед выполнением каждого последующего упражнения. При этом если автомобиль заглохнет при переходе между площадками, то это не должно считаться ошибкой.

Также в разъяснениях есть пункт, описывающий упражнение на эстакаде. Перед началом движения все колеса машины должны быть на эстакаде. При этом удерживать автомобиль в неподвижном состоянии можно как ручным тормозом, так и педалью.

При прохождении экзамена в городе запрещается продлевать поездку только из-за того, что на дороге не было подходящей ситуации, чтобы сдающий мог продемонстрировать свое умение обгонять или опережать другие транспортные средства. Также это нельзя учитывать в результатах экзамена.

При сдаче экзамена на права мотоциклетной или мопедной категории ученику при себе необходимо иметь только шлем. Требовать от него наличия какой-либо дополнительной экипировки запрещено.

Если после получения прав выяснится, что один из документов, которые подавались при их оформлении, был подделан, права аннулируются.