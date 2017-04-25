Московские власти собираются ограничить скорость движения в центре столицы 50 километрами в час. Об этом сообщает газета «Известия».

По данным издания, для начала планируется ограничить скорость на Бульварном кольце. При этом предварительно об отношении к нововведению спросят самих жителей столицы. Предполагается, что для того, чтобы инициативу одобрили, опрос проведут только в ЦАО.

«Во-первых, 50 километров в час — это максимальная пропускная способность полосы. Если скорость выше, пропускная способность падает. Во-вторых, если на такой скорости автомобиль наезжает на пешехода, у последнего шансы выжить составляют примерно 80 %. В-третьих, это соответствует европейским и американским нормам. Они ездят к нам в гости, и мы к ним, поэтому логично установить скоростной режим, который всем понятен и привычен», — пояснил необходимость введения ограничений экспертного центра Probok.net Александр Шумской.

В Центре организации дорожного движения подтвердили, что такой вопрос действительно прорабатывается, однако окончательного решения об ограничении скорости пока не принято.

В 2014 году московские власти уже предлагали снизить скорость в пределах Бульварного кольца до 40 километров в час. Тогда 53 % из 140 тысяч горожан, проголосовавших на сайте «Активный гражданин», высказались против этой инициативы. Тогда мэр города Сергей Собянин предложил вернуться к этому вопросу через некоторое время.