С 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая в Москве не будут оформлять пропускные удостоверения для грузовиков в зонах ограничения их движения. Об этом The Village рассказали в Центре организации дорожного движения.

Городские власти предупреждают, что для осуществления грузовых перевозок во время майских праздников нужно заранее подать заявку исключительно в электронной форме на официальном сайте мэрии. Сведения об оформленных пропусках можно найти в реестре департамента транспорта.

ЦОДД также напоминает, что для грузового автотранспорта грузоподъемностью более одной тонны запрещено движение в дневное время в центральной части города, ограниченной Третьим транспортным кольцом. Кроме того, для большегрузов запрещены въезд и движение в дневное время по территории, ограниченной Московской кольцевой автомобильной дорогой, и по самой МКАД.

Обычно ограничения действуют с 06:00 до 22:00, а с 1 мая по 1 октября — по пятницам, субботам, воскресеньям, а также накануне и по нерабочим праздничным дням — с 06:00 до 00:00. Ограничения распространяются на весь грузовой автотранспорт, независимо от места его регистрации, формы собственности и целевого назначения. За нарушение предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей.