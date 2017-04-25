Партнер юридической компании «ФБК Право» Александр Ермоленко подал иск в Верховный суд с требованием исключить из Правил дорожного движения знаки 3.27 «Остановка запрещена» и 3.28 «Стоянка запрещена». Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Ермоленко считает, что применение этих указателей не регламентировано нормативными актами, из-за чего региональные власти устанавливают знаки «по своему усмотрению», нарушая таким образом права водителей. В пресс-службе Верховного суда изданию подтвердили получение заявления.

Юрист считает, что ситуацию ухудшает высокий штраф за нарушение правила, а также возможность отправки машины на штрафстоянку при наличии таблички «Работает эвакуатор».

Московские власти уверены, что инициатива может негативно сказаться на безопасности движения. В Центре организации движения считают, что «неправильно припаркованные автомобили снижают пропускную способность, так как могут отнимать до 50 % всей проезжей части».