Министерство транспорта опровергло информацию о полном закрытии рек и каналов в Москве, Санкт-Петербурге и Казани на время проведения футбольного Кубка конфедераций. В министерстве намерены скорректировать маршруты движения речного транспорта, говорится на сайте Минтранса.

«Меры, которые будут признаны необходимыми для организованного проведения турнира, потребуют внесения некоторых изменений в маршруты движения водного транспорта и других плавсредств, режим их стоянок. Эти меры не будут препятствовать функционированию транспортного, логистического и туристическо-рекреационного комплексов наших городов», — пояснили в ведомстве.

В Минтрансе также напомнили, что во время проведения саммита G20 в Петербурге в 2013 году движение судов в акватории Большого порта Петербурга ограничивалось, но не перекрывалось. «В течение недели была закрыта часть акватории, прилегающая к „Дворцу конгрессов“, а частным маломерным, спортивным и прогулочным судам и яхтам было запрещено выходить в акваторию Финского залива без специального разрешения», — отметили в министерстве.

В настоящее время проект приказа об ограничении движения речного транспорта проходит процедуру общественного обсуждения.

18 апреля СМИ сообщили о намерении российских властей закрыть реки и каналы в Москве, Санкт-Петербурге и Казани с 1 июня по 4 июля. Петербургский комитет по транспорту предложил скорректировать проект приказа, уменьшить период действия ограничения и конкретизировать запретные для судов зоны. Позднее с аналогичной инициативой выступил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.