Максимальная загруженность дорог Москвы из-за репетиций парада Победы составила 9 баллов, что на 2 балла больше, чем обычно. Об этом The Village рассказали в пресс-службе «Яндекс.Пробок».

Наиболее загруженными магистрали стали набережные Яузы из центра, где наблюдается 10 баллов (на 5 баллов выше обычного.), набережные Яузы в центр — 10 баллов, проспект Андропова из центра — 9 баллов, проспект Андропова в центр — 7 баллов, Рязанский проспект из центра — 8 баллов.

Также эксперты отмечают ряд магистралей, на которых нехарактерный для данного времени плотный трафик. Это Волгоградский проспект в центр (6 баллов, что на 4 балла выше обычного), Рязанский проспект в центр (6 баллов, что на 4 балла выше обычного), Щелковское шоссе в центр (6 баллов, что на 4 балла выше обычного) и Кутузовской проспект (7 баллов, что на 4 балла выше обычного).

Кроме того, зафиксирована сложная пробка на внешней стороне МКАД внешняя сторона, от улицы Генерала Дорохова до Ясенево. В пробке длиной 12,6 километров можно потерять 1 час 30 минут, что на 50 минут больше обычного.