В Москве 27 апреля, 3, 7 и 9 мая состоятся репетиции парада на Красной площади, в связи с чем будут перекрыты для движения транспорта ряд улиц, а также изменится режим работы наземного транспорта. Об этом сообщает «Интерфакс».

Движение будет перекрыто на улице Нижние Мневники, Звенигородскому шоссе, по улицам Красная Пресня, Баррикадная, Садовая Кудринская, по Триумфальной площади и Тверской улице.

Отмечается, что перекрытия 27 апреля и 3 мая запланированы во второй половине дня в связи с вечерними репетициями парада, а 7 и 9 мая в связи с генеральной репетицией и самим парадом — в первой половине дня.

Кроме того, изменится работа 49 маршрутов городского наземного транспорта.