В понедельник, 1 мая, в аэропорту Домодедово снизится стоимость долгосрочной парковки. Об этом The Village сообщили в пресс-службе аэропорта.

Суточный тариф на паркинге P7 с первых по третьи сутки составит 250 рублей вместо нынешних 300, а после 11 суток установлена цена в 150 рублей вместо 200. Также с 1 мая на стоянке Р3 введут посуточный тариф 800 рублей, применяющийся при нахождении автомобиля на парковке больше четырех часов. Сейчас на этой парковке работает почасовая оплата — 200 рублей в час.

Владельцы, которые оставили машины на парковках аэропорта до введения нового тарифа, при выезде будут платить по ценам, действовавшим на момент заезда на территорию паркингов.