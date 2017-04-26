В праздничные дни 1, 8 и 9 мая изменится расписание городских автобусов, трамваев и троллейбусов. Об этом The Village сообщили в информационном центре департамента транспорта столицы.

1, 8 и 9 мая наземный городской транспорт будет работать до часа ночи с выпуском наибольшего количества подвижного состава в течение всего дня. Во время репетиций и самого военного парада на Красной площади (27 апреля, 3, 7 и 9 мая) изменится работа 49 маршрутов городского наземного транспорта. В дни майских праздников на ряде маршрутов наземного транспорта будут звучать поздравления с Днем Победы.

В праздничные дни 1, 8 и 9 мая метро будет работать в обычном режиме до часа ночи. Центральные станции метро «Площадь Революции», «Охотный Ряд», «Театральная», «Александровский сад», «Боровицкая», «Библиотека имени Ленина» будут открыты только на вход и для пересадки — в дни проведения репетиций парада и самого военного парада.

9 мая 27 электропоездов будут дополнительно останавливаться на станции «Москва-Сортировочная-Киевская» — ближайшей к парку Победы станции пригородного сообщения железной дороги.

30 апреля, 1, 7, 8 и 9 мая платная парковка будет бесплатной.

Изменения в расписании и подробную информацию о работе городского транспорта можно найти на портале мэра Москвы, сайтах Мосгортранса, Московского метрополитена и на Едином транспортном портале.