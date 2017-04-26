Московские власти заявили, что снос пятиэтажек в столице и масштабное строительство новых зданий никак не повлияют на комфорт пассажиров и транспортную доступность в городе. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам главы центра организации дорожного движения Вадима Юрьева, Москва к программе реновации готова. «Если для расселения потребуются какие-то изменения в транспортной сети, город их проведет», — добавил он.

Ранее союз московских архитекторов заявил, что снос хрущевок приведет к перегрузке всех систем столицы. По подсчетам экспертов, чтобы покрыть убытки в случае реализации такого масштабного проекта, необходимо построить в полтора-три раза больше нового жилья. Это приведет к увеличению плотности населения, что скажется на инженерно-технической, дорожно-транспортной и социальной инфраструктурах.

О том, что в Москве снесут все пятиэтажки, объявили в конце февраля 2017 года. Программа затронет 8 тысяч домов общей площадью 25 миллионов квадратных метров. Сейчас в них проживает 1,6 миллиона человек.