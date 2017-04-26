Аэроэкспрессы от Киевского вокзала до аэропорта Внуково ходят с задержкой из-за дерева, упавшего на рельсы. Об этом The Village сообщили в пресс-службе «Аэроэкспресса».

«Отменен поезд, следующий по маршруту Аэропорт Внуково — Киевский вокзал в 16:30, а также отправляющийся с Киевского вокзала в аэропорт Внуково в 17:30», — рассказали там. Поезд, выехавший в 18:00, следует по расписанию.

Один из поездов, следовавших в обратном направлении, высадил пассажиров на станции «Лесной городок», передает ТАСС. Пригородные поезда при этом ходят по расписанию.

В компании обещают компенсировать стоимость билетов тем, кто опоздал на рейс из-за задержки в движении поездов.