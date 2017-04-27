Онлайн-сервис «Яндекс.Такси» снизил минимальную стоимость поездки в 52 крупных городах и населенных пунктах Подмосковья с 99 до 49 рублей. Об этом The Village сообщили в пресс-службе компании.

Предложение рассчитано на дачников, которые теперь смогут дешевле добраться от станции до своего участка, заказав такси, еще находясь в электричке. Среднее время подачи машины в Подмосковье составляет около пяти минут. При этом приложение сразу покажет точную цену поездки по выбранному маршруту, и она не изменится, даже если водитель попадет в пробку.

«Сервис знает Подмосковье вплоть до самых маленьких дачных поселков и учитывает даже грунтовые дороги и частные шлагбаумы», — добавил директор по маркетингу «Яндекс.Такси» Даниил Шулейко. Более того, в некоторых случаях приложение может порекомендовать перейти на другую сторону железной дороги, чтобы машина приехала быстрее, а поездка обошлась дешевле.

Ранее специальное предложение для ездящих в Подмосковье представил и сервис заказа такси Uber. Он ввел фиксированную цену на поездки в 11 городов области вне зависимости от маршрута.