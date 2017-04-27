В поездах на всех линиях московского метро начали дублировать названия станций на английском языке. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

Дублированные сообщения на некоторых линиях пока звучат не во всех поездах, но в ближайшее время они появятся во всех составах.

В среду, 26 апреля, объявления на двух языках запустили на Каховской и Бутовской ветках. Таким образом, названия станций продублировали на всех 12 линиях метро и на Московском центральном кольце.

В преддверии чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году, все схемы московского метро продублируют на официальных языках ООН: английском, арабском, испанском, китайском и французском. Кроме того, на английском продублируют все указатели и всю навигационную информацию на станциях Московского центрального кольца.