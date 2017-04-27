Работу некоторых станций московского метро ограничат из-за репетиции парада Победы. Об этом The Village сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.

В четверг, 27 апреля, и в среду, 3 мая, с 19:00 до окончания мероприятия только на вход и для пересадки будут работать станции «Площадь Революции», «Охотный ряд», «Театральная», «Александровский сад», «Боровицкая» и «Библиотека им. Ленина».

Администрация метрополитена просит пассажиров заранее планировать маршруты своих поездок в эти дни.