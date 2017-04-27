В четверг, 27 апреля, в Москве ограничат движение из-за подготовки к параду Победы. Об этом сообщает городской департамент транспорта.

С 17:00 до окончания мероприятия будут перекрыты улицы Нижние Мнёвники, Красная Пресня, Баррикадная, Новый Арбат, Народного Ополчения, Мнёвники, Моховая, Воздвиженка, Большая Садовая, Садовая-Кудринская и Болотная. Ограничения также будут действовать на Звенигородском шоссе, Кремлевской набережной, Триумфальной и Болотной площадях, Новинском бульваре, Большом Москворецком и Большом Каменном мостах.

Фото: департамент транспорта Москвы

Аналогичные ограничения будут действовать в среду, 3 мая. Кроме того, 7 мая и во время парада Победы 9 мая указанные улицы перекроют с 05:00 до окончания мероприятия.

Кроме того, с 27 апреля по 9 мая будет ограничено парковочное пространство по маршруту прохождения военной техники.

В праздничные дни 1, 8 и 9 мая изменится расписание городских автобусов, трамваев и троллейбусов. Также из-за репетиции парада Победы ограничат работу московского метро.