Московский метрополитен выпустил ограниченную серию билетов с изображением Керченского моста. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

На лицевой стороне билета изображены автомобильная, железнодорожная и судоходная арки и хэштег #КрымскийМост, а на оборотной — официальный логотип моста через Керченский пролив.

Также с 28 апреля в кассах столичной подземки появятся новые тематические билеты «Единый» с символикой фонда «История Отечества». Выпуск билета приурочен к началу работы выставки «Московская Окружная. Дорога для города. История создания», которая посвящена 110-летию Московской окружной железной дороги.

Выставка продлится до 1 июня в Доме Российского исторического общества по адресу: улица Воронцово поле, дом 13, строение 1. Стоимость билета составляет 150 рублей. Требуется предварительная регистрация.