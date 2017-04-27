В центре Москвы ограничат движение из-за первомайской демонстрации
В центре Москвы ограничат движение для подготовки и проведения первомайской демонстрации профсоюзов. Об этом The Village сообщила пресс-служба городского департамента транспорта.
В воскресенье, 30 апреля, с 08:00 перекроют движение по одной полосе на Большом Москворецком мосту и Кремлевской набережной. Ограничения продлятся до вторника, 2 мая, до 08:00.
Кроме того, в понедельник, 1 мая, с 08:30 до 12:00 будут полностью перекрыты Кремлевская и Москворецкая набережные, Большой Москворецкий мост, площадь Васильевский Спуск, а также улицы Москворецкая, Варварка и Ильинка.
В праздничные дни 1, 8 и 9 мая изменится расписание городских автобусов, трамваев и троллейбусов. Также из-за репетиции парада Победы ограничат работу московского метро и перекроют более 20 улиц.
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