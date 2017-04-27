В Москве ограничат парковочное пространство из-за подготовки к параду Победы. Об этом The Village сообщила пресс-служба городского департамента транспорта.

Парковку запретят по маршруту прохождения военной техники на улицах Народного Ополчения, Красная Пресня, Баррикадной, Садовой-Кудринской, Большой Садовой, Болотной, а также на Новинском бульваре, Триумфальной и Болотной площадях.

Маршрут прохождения военной техники. Фото: департамент транспорта Москвы

Ограничения будут действовать круглосуточно с 27 апреля до окончания парада Победы 9 мая.

В праздничные дни 1, 8 и 9 мая изменится расписание городских автобусов, трамваев и троллейбусов. Также из-за репетиции парада Победы ограничат работу московского метро и перекроют более 20 улиц.