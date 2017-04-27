Южный и северный терминалы аэропорта Шереметьево свяжет скоростной поезд. Об этом сообщает «Российская газета».

Поезд будет курсировать по тоннелю, проложенному под взлетно-посадочными полосами, и сократит время пересадки с рейса на рейс. Время в пути для пассажиров составит 2,5 минуты, а для багажа — одну минуту. Ожидаемая пропускная способность составов — более 1,8 тысячи пассажиров в час.

Запуск движения поездов запланирован на декабрь 2017 года.

Ранее сообщалось, что 1 сентября 2017 года в аэропорту Шереметьево откроется новый грузовой терминал. Также в октябре 2019 года планируется открыть терминал С, который закрыт на реконструкцию. Кроме того, в 2022 году реконструируют терминал F.