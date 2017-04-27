Очередной сезон велопроката стартует в Москве 29 апреля. Об этом The Village рассказали в сети проката велосипедов «Велобайк».

В Москве находятся 330 станций проката велосипедов. В них можно взять на прокат как обычные велосипеды, так и велобайки. Тариф «Сутки» стоит в 150 рублей, «Месяц» — 600 рублей. При этом на карте пользователя должно быть не менее тысячи рублей. Эта сумма блокируется в качестве депозита и возвращается по окончании срока действия тарифного плана. Средства начинают списывать после получаса поездки.

Для тарифа «Сезон» — 1 200 рублей — достаточно оплатить только стоимость тарифного плана, депозит не нужен. После каждой поездки свыше 30 минут, с карты также будут списываться средства.

Данные по численности парка велосипедов и велобайков станут известны в день запуска велопроката. За новостями «Велобайка» можно следить на странице в Facebook.