Утром в пятницу, 28 апреля, в аэропортах Москвы вновь отменили и задержали десятки рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

По состоянию на 10:30 в Шереметьеве отменили 25 вылетов, а в Домодедове — еще семь. В частности, некоторые самолеты не вылетят в Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Минеральные Воды, Ставрополь, Хабаровск, Нижнекамск, Душанбе, Варшаву и Ригу.

Еще 25 рейсов задерживаются: 14 из них — в Домодедове, а еще 11 — в Шереметьеве.

В графике работы Внукова и подмосковного Жуковского изменений не наблюдается.