Команда проекта «ВПути» планирует запустить в Москве свой сервис по поиску попутчиков. Об этом сообщает информагентство Москва со ссылкой на сооснователя «ВПути» Александра Борисова.

Сейчас с помощью проекта можно найти попутчиков для поездок между городами России. Речь идет о системе карпулинга, когда несколько едущих по одному маршруту человек связываются с водителем, который следует в том же направлении, вместе оплачивают бензин и другие расходы на проезд. Такую же схему хотят реализовать для поездок внутри города.

«Модель сервиса может быть реализована в Москве, так как в городе сейчас большое количество перехватывающих парковок, где можно применить отработанную технологию. Мы написали письмо в департамент транспорта для того, чтобы уточнить в каком формате столичным властям интересно было бы запустить сервис карпулинга в городе, и сейчас ждем ответа», — рассказал Борисов.

«Водитель и пассажир указывают адрес, куда им необходимо добраться, а сервис в автоматическом режиме подбирает варианты. Еще одна особенность, если на маршруте пользователя есть другие автомобилисты, ему может быть предложены оставить свою машину и стать попутчиком. Это реализовано на Западе, чтобы разгрузить дороги», — отметил он.

По словам Борисов, у «ВПути» есть несколько запатентованных алгоритмов, разработанных специально для внутригородских поездок.