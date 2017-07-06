За первые шесть месяцев 2017 года скоростные поезда «Сапсан», курсирующие между Москвой и Санкт-Петербургом, перевезли на 8,5 % больше пассажиров, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги (ОЖД).

2 300 000 пассажиров воспользовались скоростными поездами «Сапсан» с января по июнь 2017 года

В июне поезда «Сапсан» перевезли более 488 тысяч пассажиров.

Положительную динамику пассажиропотока в ОЖД объясняют увеличением количества мест, гибкой тарифной политикой и комфортабельностью скоростных поездов.