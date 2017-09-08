В воскресенье, 10 сентября, пройдет год с момента запуска Московского центрального кольца — наземной городской электрички. Стоимость проекта оценивается примерно в 200 миллиардов рублей — столько же, например, изначально планировали потратить на строительство Керченского моста в Крым. Годовой план по числу пассажиров выполнили еще весной, но специалисты заявляют, что популярность не поможет новой линии начать приносить городу прибыль. The Village собрал главные выводы из работы МЦК за год.

МЦК перевез за год 100 000 000 пассажиров Планировалось перевести за год 75 000 000 пассажиров МЦК ежедневно пользуются 370 000 пассажиров Среднее время ожидания поезда 8 минут Студенты купили за год 4 900 000 билетов Школьники купили за год 1 800 000 билетов Затраты бюджета и госкомпаний 140 000 000 000 рублей Рентабельность перевозок 8 % Режим работы большинства станций МЦК 05:30–01:00 «Ласточка» делает полный круг по МЦК за 90 минут После жалоб пассажиров продолжительность аудиообъявлений в поездах была сокращена на 40 % С момента запуска громкость транслируемых сообщений была снижена на 25 %

Кто ездит на МЦК

РЖД и московские власти запуск проекта называют сверхуспешным. Планировалось, что в первый год работы МЦК перевезет 75 миллионов человек. Однако в данных, предоставленных метрополитеном The Village, говорится, что к началу сентября уже преодолена планка в 100 миллионов пассажиров. В сутки МЦК перевозит 370 тысяч человек, но это все еще меньше трафика, например, на Кольцевой линии метро, где ежедневно проезжают 929 тысяч.

Самыми популярными станциями МЦК постепенно стали «Площадь Гагарина» (30 тысяч пассажиров каждый день), «Владыкино», «Ботанический сад», «Кутузовская» (по 20 тысяч), «Балтийская» (15 тысяч) и «Лужники» (10 тысяч пассажиров в сутки). Кроме того, в МЦК заявляют, что 25 миллионов человек за весь год пересели с электрички на МЦК, то есть из пригорода приехала четверть всех пассажиров системы. Это позволило уменьшить нагрузку на пять центральных вокзалов города.

На некоторых станциях метро, связанных с МЦК, трафик ожидаемо вырос. Особенно это заметно на «Кутузовской», которой вместо прежних 8 тысяч теперь пользуются 29 тысяч человек в сутки. Раньше она даже входила в список 30 самых непопулярных станций метро Москвы, а теперь разгружает станцию «Киевская», следует из данных метрополитена. Кроме того, в МЦК заявляют, что около 6 % всех пассажиров — это школьники и студенты. Наибольший пассажиропоток зафиксирован среди учащихся РГСУ — более 5 тысяч студентов ежедневно пользуются станцией «Ботанический сад», около 2,5 тысячи студентов МГМСУ имени А. И. Евдокимова ездят через «Соколиную гору», а более 2,2 тысячи учащихся Медицинского университета имени И. М. Сеченова пользуются станцией «Измайлово».

Сколько денег потратили на МЦК

Сегодня один пассажир МЦК обходится городу на 40 % дешевле, чем пассажир метро, но проект все равно не приносит прибыли, а инвестиции могут никогда не окупиться, заявляют источники «Ведомостей». При этом мэрия Москвы изначально рассматривала проект как инфраструктурный и социальный, поэтому согласна субсидировать работу МЦК бесконечно долго.

Запуск МЦК обошелся бюджету и госкомпании «РЖД» в 140 миллиардов рублей — выходит 2,6 миллиарда за километр пути (всего 54 километра). Это существенно дешевле, чем строительство традиционного метрополитена в Москве, как глубокого, так и мелкого заложения (7 миллиардов рублей и 4,5 миллиарда рублей за километр соответственно). Известно, что в мире запуск подземного метро обычно стоит значительно больше: от 3,2 миллиарда рублей в Барселоне до самого дорогого метро в мире — в Нью-Йорке — 18,5 миллиарда за километр. Самые близкие к МЦК примеры транспортных систем выходят все же дешевле: стоимость метро в Дели, где большинство станций расположены на земле, составляет от 15 до 45 миллионов долларов за километр (около 1 миллиарда рублей).

При этом линию МЦК проложили по уже существующей ветке Малого кольца московской железной дороги (МКЖД), по которой ездили только грузовые поезда. Реконструкция потребовала снести 4 тысячи незаконных строений и освободить 300 площадок от инженерных сетей. В 2016 году Институт исследований проблем железнодорожного транспорта заявлял, что из-за отмены грузовых перевозок по МЦК компания «РЖД» потеряет 3,5 миллиарда рублей прибыли ежегодно.

Услуги по перевозке пассажиров Московский метрополитен заказывает у РЖД, контракт на 15 лет обошелся городу в 57,7 миллиарда рублей. Также 42 поезда «Ласточка» компания «РЖД» купила у «Уральских локомотивов» за 24,4 миллиарда рублей. Одна «Ласточка» из пяти вагонов стоит 8,7 миллиона евро.

Как МЦК повлияло на землю поблизости

Глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин заявляет, что всю землю, прилегающую к МЦК, ждет «масштабный редевелопмент». Согласно планам мэрии, в районе МЦК постоят 750 тысяч квадратных метров недвижимости на территории бывших промзон, из них 300 тысяч квадратных метров — гостиницы, 250 тысяч — торговые площади и 200 тысяч — офисы. В ценах на недвижимость некоторые изменения заметны уже сейчас: стоимость квартир в новостройках в пешеходной доступности от станций МЦК растет быстрее рынка — на 14 % за год по сравнению с 8 % в других жилых комплексах, следует из данных сервиса ЦИАН. Кроме того, на аренду жилья экономкласса близость к МЦК влияет так же, как и близость к традиционному метро, рассказывают в The Locals:

Евгений Лучинин сооснователь сервиса The Locals Близость к МЦК влияет на ценообразование так же, как и удаленность квартиры от станции метро. Однако это справедливо только для жилья экономкласса. В объявлениях пользователи часто пишут, например, «две минуты до метро „Крымская“». Это означает, что в сознании человека станции МЦК ассоциируются с традиционными станциями метрополитена. Если жилье располагается рядом со станцией МЦК, стоимость его аренды также повышается на 10–15 %.

Другую реакцию рынка по ценам недвижимости стоит ждать гораздо позже, после выхода из кризисного периода, считают специалисты. Многие офисы в Москве, и так пустуют в ожидании арендатора, а проект освоения промзон в любом случае растянется на несколько лет.

Алексей Зубик коммерческий директор компании BSA В таких районах, как Коптево, Метрогородок, Хорошево-Мневники и Нижегородский, увеличение цен на 0,5–11 % уже произошло. Арендаторы, в свою очередь, подняли цены на 2–5 тысячи рублей во всех районах, которые прилегают к МЦК. Однако рост цен будет происходить постепенно: люди должны привыкнуть к МЦК, оценить удобство пользования и понять, что это экономит время. С другой стороны, у жителей домов, находящихся в непосредственной близости путей и станций, серьезно повысится уровень шума. Данный фактор может привести к снижению цен на подобные дома примерно на 5 %. Что касается производственной недвижимости, то уже сейчас заметно активное освоение площадей, примыкающих к МЦК, например застройка территорий промышленных зон № 56 «Грайвороново», № 27 «ЗИЛ», № 22 «Соколиная гора», № 50 «Алтуфьевское шоссе», № 6 «Силикатные улицы». На территориях вышеперечисленных зон в данный момент активно строятся новые жилые комплексы (ЖК «Хорошевский» и другие). Коммерческая недвижимость с введением МЦК также претерпит некоторые изменения. Большую роль для торговой недвижимости играет пассажиропоток. К наиболее перспективным площадям для застройки также относятся территории вблизи станций, расположенных в зоне плотной жилой застройки, но с минимальной конкуренцией, таких как «Стрешнево», «Хорошево», «Панфиловская», «Коптево», «Окружная» и другие. Из-за кризиса 2014 года практически 35 % помещений в спальных районах оставалось незанятыми, но благодаря появлению МЦК ставки на торговые помещения рядом со станциями начинают приближаться к рыночным для помещений на первой линии у станций метро.

Мария Литинецкая управляющий партнер «Метриум Групп» Примером значимости МЦК для развития новых кластеров можно назвать станцию «ЗИЛ», которая расположена в зоне масштабного редевелопмента, включающего жилые объекты — «Зиларт» и «Парк легенд» — и коммерческую недвижимость. Еще одним центром средоточия новостроек в районе МЦК стала станция «Нижегородская». Рынок коммерческой недвижимости также положительно отреагировал на запуск МЦК. Это выразилось в снижении уровня вакантных площадей в офисных и торговых помещениях в шаговой доступности от новых станций. Однако нельзя говорить о повышении арендных ставок в связи с открытием МЦК. Спрос на офисные и торговые помещения в 2016 году находился на низком уровне, и многие офисы пустуют, поэтому конкуренция за арендатора слишком высока.

Обложка: Дмитрий Серебряков/ТАСС