ТранспортТест: Приложение для сравнения цен на такси «СравниТакси»
Проверяем новый сервис на практике
Создатели сервиса такси FixTaxi запустили приложение «СравниТакси», которое позволяет сравнить цены на различных платформах для вызова машин. The Village тестирует новый сервис и рассказывает, есть ли в нем смысл.
Как работает «СравниТакси»
В приложении можно сравнить стоимость поездки на такси в разных сервисах: Uber, «Яндекс.Такси», Gett, Maxim, RuTaxi и FixTaxi. Также тут собраны предложения каршерингов. При выборе подходящего предложения пользователь попадает в приложение указанного сервиса.
Приложение можно использовать более чем в 100 городах в России, Казахстане, Белоруссии и на Украине. Оно доступно для устройств на Android и iOS.
Поездка в аэропорт
При выборе аэропорта приложение также запрашивает, в какой именно терминал поедет пользователь. При сравнении цен на поездку указывалась графа «не знаю». Цены автоматически ранжируются по цене от самого дорогого к дешевому. Каршеринг идет отдельно с указанием пути до машины.
Откуда
ул. Рочдельская, 15, строение 10
Куда
Шереметьево
Gett
641 РУБЛЬ
FixTaxi
716 РУБЛЕЙ
Maxim
730 рублей
«Яндекс»
770 рублей
Uber
850 рублей
BelkaCar (каршеринг)
344 рубля
Откуда
ул. Рочдельская, 15, строение 10
Куда
Домодедово
FixTaxi
930 рублей
Uber
1 000 рублей
RuTaxi
1 035 рублей
Maxim
1 050 рублей
«Яндекс»
1 120 рублей
Gett
1 171 рубль
BelkaCar (каршеринг)
568 рублей
Откуда
ул. Рочдельская, 15, строение 10
Куда
Внуково
Maxim
650 рублей
RuTaxi
750 рублей
FixTaxi
779 рублей
«Яндекс»
820 рублей
Uber
850 рублей
Gett
871 рубль
BelkaCar (каршеринг)
400 рублей
Поездка в торговый центр
Откуда
ул. Рочдельская, 15, строение 10
Куда
ГУМ
RuTaxi
250 рублей
Uber
256 рублей
Maxim
290 рублей
Gett
303 рубля
«Яндекс»
380 рублей
BelkaCar (каршеринг)
160 рублей
Как ни странно, сравнить цены на такси от редакции до торгового центра «Атриум» и ЦУМа, а также до делового центра «Москва-Сити» не удалось. На момент публикации материала точка назначения не определялась.
The Village уже разбирался, какое такси до аэропорта обойдется дешевле всего, а какое дороже. Эти данные несколько расходятся с результатами поиска в «СравниТакси».
Домодедово
3 тысячи рублей — такую цену озвучили местные бомбилы. Возможно, она была бы ниже, если бы мы решили поторговаться.
Мобильные приложения
1 250 рублей — «Яндекс»
1 150 рублей — Uber
1 099 рублей — Gett
Службы такси
1 055 рублей — «Везет»
1 000 рублей — «Ситимобил»
АЛЬТЕРНАТИВА: билет на автобус № 80 за 63 рубля (он стоит 48 рублей при наличии карты «Стрелка»), еще 35 рублей придется потратить на метро.
Шереметьево
4 500 рублей — самая высокая цена среди опрошенных таксистов в аэропорту.
Мобильные приложения
1 150 рублей — «Яндекс»
1 120 рублей — Uber
999 рублей — Gett
Службы такси
950 рублей — «Ситимобил»
850 рублей — «Везет»
АЛЬТЕРНАТИВА: билет на один из нескольких автобусов — за 55 рублей или на маршрутку — за 75 рублей, а потом — на метро.
Внуково
2 500 рублей запросили таксисты в аэропорту.
Мобильные приложения
1 050 рублей — «Яндекс»
999 рублей — Gett
870 рублей — Uber
Службы такси
1 000 рублей — «Ситимобил»
805 рублей — «Везет»
АЛЬТЕРНАТИВА: билет на автобус № 611 с возможностью пересадки на метро — за карту «90 минут» придется заплатить 60 рублей.
Вывод
Приложение «СравниТакси» довольно удобно, если вам нужно сравнить стоимость проезда от дома или офиса до аэропорта или вокзала. Однако приложение явно не доработано и не определяет многие другие точки назначения, что делает его использование очень ограниченным. Кроме того, непонятно, учитывает ли «СравниТакси» повышенные коэффициенты, которые бывают, например, у Uber.
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