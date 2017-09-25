Создатели сервиса такси FixTaxi запустили приложение «СравниТакси», которое позволяет сравнить цены на различных платформах для вызова машин. The Village тестирует новый сервис и рассказывает, есть ли в нем смысл.

Как работает «СравниТакси»

В приложении можно сравнить стоимость поездки на такси в разных сервисах: Uber, «Яндекс.Такси», Gett, Maxim, RuTaxi и FixTaxi. Также тут собраны предложения каршерингов. При выборе подходящего предложения пользователь попадает в приложение указанного сервиса.

Приложение можно использовать более чем в 100 городах в России, Казахстане, Белоруссии и на Украине. Оно доступно для устройств на Android и iOS.

Поездка в аэропорт

При выборе аэропорта приложение также запрашивает, в какой именно терминал поедет пользователь. При сравнении цен на поездку указывалась графа «не знаю». Цены автоматически ранжируются по цене от самого дорогого к дешевому. Каршеринг идет отдельно с указанием пути до машины.

Откуда ул. Рочдельская, 15, строение 10 Куда Шереметьево Gett 641 РУБЛЬ FixTaxi 716 РУБЛЕЙ Maxim 730 рублей «Яндекс» 770 рублей Uber 850 рублей BelkaCar (каршеринг) 344 рубля

Откуда ул. Рочдельская, 15, строение 10 Куда Домодедово FixTaxi 930 рублей Uber 1 000 рублей RuTaxi 1 035 рублей Maxim 1 050 рублей «Яндекс» 1 120 рублей Gett 1 171 рубль BelkaCar (каршеринг) 568 рублей

Откуда ул. Рочдельская, 15, строение 10 Куда Внуково Maxim 650 рублей RuTaxi 750 рублей FixTaxi 779 рублей «Яндекс» 820 рублей Uber 850 рублей Gett 871 рубль BelkaCar (каршеринг) 400 рублей

Поездка в торговый центр

Откуда ул. Рочдельская, 15, строение 10 Куда ГУМ RuTaxi 250 рублей Uber 256 рублей Maxim 290 рублей Gett 303 рубля «Яндекс» 380 рублей BelkaCar (каршеринг) 160 рублей

Как ни странно, сравнить цены на такси от редакции до торгового центра «Атриум» и ЦУМа, а также до делового центра «Москва-Сити» не удалось. На момент публикации материала точка назначения не определялась.

The Village уже разбирался, какое такси до аэропорта обойдется дешевле всего, а какое дороже. Эти данные несколько расходятся с результатами поиска в «СравниТакси».

Домодедово

3 тысячи рублей — такую цену озвучили местные бомбилы. Возможно, она была бы ниже, если бы мы решили поторговаться.

Мобильные приложения 1 250 рублей — «Яндекс» 1 150 рублей — Uber 1 099 рублей — Gett

Службы такси 1 055 рублей — «Везет» 1 000 рублей — «Ситимобил»

АЛЬТЕРНАТИВА: билет на автобус № 80 за 63 рубля (он стоит 48 рублей при наличии карты «Стрелка»), еще 35 рублей придется потратить на метро.

Шереметьево

4 500 рублей — самая высокая цена среди опрошенных таксистов в аэропорту.

Мобильные приложения 1 150 рублей — «Яндекс» 1 120 рублей — Uber 999 рублей — Gett

Службы такси 950 рублей — «Ситимобил» 850 рублей — «Везет»

АЛЬТЕРНАТИВА: билет на один из нескольких автобусов — за 55 рублей или на маршрутку — за 75 рублей, а потом — на метро.

Внуково

2 500 рублей запросили таксисты в аэропорту.

Мобильные приложения 1 050 рублей — «Яндекс» 999 рублей — Gett 870 рублей — Uber

Службы такси 1 000 рублей — «Ситимобил» 805 рублей — «Везет»

АЛЬТЕРНАТИВА: билет на автобус № 611 с возможностью пересадки на метро — за карту «90 минут» придется заплатить 60 рублей.

Вывод

Приложение «СравниТакси» довольно удобно, если вам нужно сравнить стоимость проезда от дома или офиса до аэропорта или вокзала. Однако приложение явно не доработано и не определяет многие другие точки назначения, что делает его использование очень ограниченным. Кроме того, непонятно, учитывает ли «СравниТакси» повышенные коэффициенты, которые бывают, например, у Uber.

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