В понедельник, 26 февраля, в Москве открыли пять станций Большой кольцевой линии — самого масштабного проекта метростроения в России. Десять километров пути строили больше шести лет, а сроки окончания постоянно переносили. Новые станции второй кольцевой линии метро — «Деловой центр», «Шелепиха», «Хорошёвская», «ЦСКА», «Петровский парк» — должны облегчить жизнь жителям четырех московских районов: Хорошёвского, Тимирязевского, Савеловского и Аэропорта. Также проще станет добраться в деловой центр «Москва-Сити». The Village рассказывает, что известно о новых станциях.

Видео Лариса Молоканова

Станция метро «ЦСКА» Станция метро «Шелепиха» Станция метро «Деловой центр» Станция метро «Шелепиха» Станция метро «Хорошёвская» Станция метро «Петровский парк» Станция метро «Деловой центр» Станция метро «Деловой центр» Станция метро «Деловой центр»

Большая кольцевая линия 31 станция метро 69 километров пути 19 пересадок на другие линии метро 4 пересадки на МЦК 5 пересадок на Московские центральные диаметры (МЦД) 11 пересадок на линии железной дороги 10 километров от Кольцевой линии метро 200–300 тысяч пассажиров на каждой станции ежедневно 20–30 минут экономия времени для местных жителей 2020–2021 год открытие всех станций БКЛ

Станция метро «Деловой центр»

Пересадки: на станции «Выставочная» Филевской линии, «Деловой центр» Калининско-Солнцевской линии, на станцию МЦК «Деловой центр»

Выходы: в торгово-развлекательный центр «Афимолл», к «Экспоцентру», на Краснопресненскую набережную

Теперь в московском метро целых три станции с названием «Деловой центр». Причем станцию на Калининско-Солнцевской линии, которая проработала четыре года, закрыли 24 февраля из-за того, что Большая кольцевая линия около «Москва-Сити» проходит по старому тоннелю Солнцевской линии. И если бы станция «Деловой центр» Солнцевской линии продолжила работать, то поезда ходили бы в одном туннеле навстречу друг другу. Изначально сообщали, что станция не будет работать лишь два дня, но на деле ее закроют, пока не построят путевой съезд (соединение двух железнодорожных путей с применением стрелочных переводов), чтобы поезда могли разворачиваться. Сколько времени займет строительство — неизвестно. На закрытие старой станции уже жалуются местные жители. Примечательно, что новый «Деловой центр» имеет общий дизайн со старым «Деловым центром» и станцией «Выставочная».

Станция метро «Шелепиха»

Пересадки: на станцию «Шелепиха» МЦК, шаговая доступность от железнодорожной платформы Тестовская Смоленского направления МЖД

Выходы: на Шмитовский проезд и Шелепихинское шоссе

Станция-пчелка из желтого и белого мрамора с шестиметровыми колоннами неправильной формы. Ее открытие должно в первую очередь разгрузить станцию метро «Улица 1905 года» и другие станции Таганско-Краснопресненской линии. Между «Шелепихой» БКЛ и одноименной станцией МЦК установлен прямой переход без турникетов.

Станция метро «Хорошёвская»

Пересадка: на станцию «Полежаевская» Таганско-Краснопресненской линии, в шаговой доступности станция «Хорошёво» МЦК

Выходы: к Хорошёвскому шоссе, к улице Куусинена

Очередная станция московского метро с буквой Ё в названии. В вестибюлях нарисованы конструктивистские композиции по мотивам картин Малевича, Родченко и других художников. Станция оформлена в белые и фиолетовые цвета. Сейчас возле нее строят транспортно-пересадочный узел с перехватывающей парковкой. Также специально к открытию обновили вестибюль и переходы «Полежаевской».

Станция метро «ЦСКА»

ПЕРЕСАДКА: пересадок у станции нет, в шаговой доступности — станция «Зорге» МЦК

Выходы: к Дворцу спорта «Мегаспорт» и в новый парк на Ходынском поле

Футбольные фанаты возмутились, когда в интернет попали фотографии строящейся станции с красно-белыми цветами (то есть цветами клуба «Спартак») около надписи «ЦСКА». Однако снимки были сделаны до использования синей краски. В итоге станция оформлена в традиционных красно-синих цветах клуба, а на потолке изображены футболисты, парашютисты, конники и парусники. На платформе также стоят четыре бронзовых скульптуры: лыжника, баскетболиста, хоккеиста и футболиста. Каждая весит полторы тонны. Над станцией метро строится парк «Ходынское поле».

Станция метро «Петровский парк»

Пересадка: на станцию «Динамо» Замоскворецкой линии

Выходы: на Ленинградский проспект, к стадиону «Динамо» и Петровскому парку

Открытие «Петровского парка» переносили минимум восемь раз. Станция похожа на все другие станции БКЛ, разница лишь в деталях и основных цветах дизайна. Основной цвет «Петровского парка» — зеленый, а пол выложен черным и серым гранитом. Также на станции стоят колонны в форме факелов.

Переход на станцию «Динамо» пока закрыт — его планируют открыть осенью 2018 года. Сейчас, чтобы попасть на «Динамо», пассажирам приходится выходить на улицу. По плану станция «Петровский парк» должна снизить нагрузку на Замоскворецкую линию и ежедневно принимать до 240 тысяч человек.

Фотографии: mos.ru